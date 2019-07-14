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Маликов опубликовал видео, как сын наводит порядок в комнате

Пока певец репетировал на фортепиано, Марк не обращал внимания на отца.

Маликов опубликовал видео, как сын наводит порядок в комнате
Дмитрий Маликов поделился забавным видео с сыном. Фото: globallookpress.com

49-летний Дмитрий Маликов чуть больше года назад стал отцом во второй раз. Сына, которого назвали Марком, музыканту родила суррогатная мать. У исполнителя также есть дочь, 19-летняя Стефания, студентка МГИМО. Исполнитель часто публикует снимки своих детей, рассказывая об их успехах и увлечениях. Так, Дмитрий Маликов опубликовал в Instagram забавное видео с сыном, повеселив подписчиков.

Пока музыкант репетировал на фортепиано, Марк, ходивший по комнате без дела, решил навести порядок. Малыш под музыку папы аккуратно переставил мраморные статуэтки на подоконнике.

«Пришло в голову перед выходом на концерт», – подписал видео артист.

«Здорово! И музыка отлично подойдёт к западному фильму! Вам, Дмитрий, надо обязательно написать музыку к западному фильму!»; «Маркуша – прелесть, такой старательный! Хлопочет, когда папа играет! Умничка», – прокомментировали ролик фолловеры.

Напомним, 6 июля отец Дмитрия Маликова – советский и российский музыкант, основатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов отметил день рождения. Исполнителю исполнилось 76 лет. С этим праздником его публично поздравила внучка Стефания и Дмитрий Маликов, опубликовав архивное фото с отцом.

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Дмитрий Маликовдомашнее видеозвездные детиСтефания Маликова

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Маликов опубликовал видео, как сын наводит порядок в комнате
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