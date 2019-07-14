Лиза Галкина уже красит губы

Пятилетняя наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза уже не один раз доказывала, что обладает развитой не по годам рассудительностью. Она всегда поправляет любимого брата Гарри, когда он, как и все мальчишки, начинает шалить. Даже любимому папе иногда делает замечания.

Известна Елизавета и своим серьезным творчеством, начала писать картины с добавлением в них настоящих камней и ракушек, прямо как настоящий авангардист-художник. И, конечно, как красивая и знаменитая девочка, она уже принимала участие во многих модных показах, например, у знаменитого Валентина Юдашкина. Поэтому маленькая модница знает, что за своим телом нужно регулярно ухаживать, красота требует работы и внимания.

На появившемся в Instagram ролике она это и продемонстрировала, когда прямо во время завтрака за столом стала красить губы.

«Лиз, а что это у тебя за помада?» — поинтересовался у наследницы Максим Галкин. «Это гигиеническая», — солидно ответила ему дочка.