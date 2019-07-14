Сын помог Лазареву исполнить давнее желание

Поклонники певца Сергея Лазарева с большим интересом наблюдают за его сыном Никитой, который все чаще становится героем блога отца. Мальчику уже пять лет.

Только фанаты узнали о его существовали примерно три года назад. Так отец хотел уберечь ребенка хоть на какое-то время от излишнего внимания. При этом личность матери Никиты Лазарев до сих пор не раскрыл.

Сейчас же участник Евровидения-2019 наслаждается с сыном каникулами. Они уже успели посетить зоопарк в Майами, где обитают несколько тысяч уникальных животных.

Лазарев признался, что раньше, еще до рождения Никиты, бывал в парках аттракционов и других подобных местах, где часто видел семьи в одинаковой одежде. Тогда он живо себе представлял, что обязательно вернется туда уже со своим наследником и раздобудет такие же наряды. Сын Никита помог ему исполнить заветное желание.

«Мечтал, что, когда у меня у самого будет ребёнок, я обязательно привезу его в такой парк аттракционов и куплю нам эти футболки; странный пунктик в голове, но я прям нереально счастлив, что мое желание сбылось», — поделился с подписчиками в блоге певец.

Кстати, эти красные футболки не первый раз мелькают в Instagram Лазарева. Ранее он вместе с сыном уже «выгуливал» их и, более того, устроил зажигательные танцы на улице.