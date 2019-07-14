Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Анна Нетребко давно заслужила статус звезды мировой оперы. Славится она и как звезда эпатажа, что артистка очередной раз подтвердила, спев на празднике на столе во время чествования интенданта и директора концертного зала в Баден-Бадене Андреаса Мёлих-Цебхаузера, который после долгих лет служения искусству оставил свой пост.
На видео Анны, размещенном в Instagram, она поет арию, держа в руках маску и спускаясь вниз по лестнице. На другом ролике она уже поет на накрытом столе, за которыми сидят гости. На Анне — мини-юбка и высокие каблуки, но это не мешает ей чувствовать себя свободно на необычной сцене. Друзья Андреаса поспешно убирают посуду со стола, освобождая певице «подиум», а по завершении арии горячо ей аплодируют. 67-летний виновник торжества настолько растрогался, что сам забрался на стол и упал в объятия Анны.
«Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост! Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим!» — подписала видео Нетребко.
Нужно ли говорить о том, что столь смелый поступок вызвал активное обсуждение подписчиков оперной дивы на разных языках. «Мужчина, который был сзади вас, очень опасался, что упадете со стола. Как ни крути, а каблук высокий!», «Дала жару!», «Ох, хулиганка! Ах, затейница!», «Mamma mia! You are crazy! And that’s why we love you!». Оставил свой комментарий и Филипп Киркоров, написав: «Все, как мы, любят!».