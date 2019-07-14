НОВОСТИ

Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

Ей было всего 52 года, причину смерти близкие артистки пока на называют.

Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
Стефани Низник Фото: RON TOM/Everett Collection

В США в штате Калифорния скончалась американская актриса Стефани Низник. По информации интернет-издания Variety, это произошло еще 23 июня. Стефани было всего 52 года. Актриса умерла внезапно, причину смерти ее близкие пока не называют. Менеджер артистки также ситуацию не комментирует.

У Низник не было детей, у нее остались мать, отчим, брат и другие родственники. До недавнего времени актриса жила в доме лишь с двумя собаками. Это никого не удивляло, так как в США Стефани была известна, как благотворитель. Она помогала детям и животным.

За пятнадцать лет Стефани приняла участие в 38 фильмах и телесериалах. Российскому зрителю она известна, прежде всего, по сериалам «Остаться в живых», «Стартрек». Также Низник снималась в лентах «Любовь вдовца», «Она написала убийство» и других картинах.

Добавим, у актрисы была степень магистра в области изобразительных искусств. Еще до поступления в университет Стефани хотела выбрать кардинально другую область – генетику. Однако судьба распорядилась иначе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

причина смертиСтартрек

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
Интересно?
Поделись с друзьями: