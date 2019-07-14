Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

Ей было всего 52 года, причину смерти близкие артистки пока на называют.

В США в штате Калифорния скончалась американская актриса Стефани Низник. По информации интернет-издания Variety, это произошло еще 23 июня. Стефани было всего 52 года. Актриса умерла внезапно, причину смерти ее близкие пока не называют. Менеджер артистки также ситуацию не комментирует.

У Низник не было детей, у нее остались мать, отчим, брат и другие родственники. До недавнего времени актриса жила в доме лишь с двумя собаками. Это никого не удивляло, так как в США Стефани была известна, как благотворитель. Она помогала детям и животным.

За пятнадцать лет Стефани приняла участие в 38 фильмах и телесериалах. Российскому зрителю она известна, прежде всего, по сериалам «Остаться в живых», «Стартрек». Также Низник снималась в лентах «Любовь вдовца», «Она написала убийство» и других картинах.

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Добавим, у актрисы была степень магистра в области изобразительных искусств. Еще до поступления в университет Стефани хотела выбрать кардинально другую область – генетику. Однако судьба распорядилась иначе.