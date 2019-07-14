Иностранные журналисты назвали сериал «Последние цари» катастрофой

Исторический мини-сериал от Netflix «Последние цари» высмеяли в России. Этому посвящена целая статья в британской газете The Guardian. Напомним, шестисерийную картину о трагической судьбе императорского дома Романовых сняли в США, премьера состоялась 3 июля 2019-го. В центре повествования — Николай II, его супруга Александра Федоровна и священник Григорий Распутин.

— Это странное шоу о Романовых, похоже, было сделано для людей, которые никогда не слышали о России. Как пишется «катастрофа» на кириллице? — сокрушается автор статьи Вив Гроскоп.

Журналист рассказала, что была в Москве и слышала нелестные отзывы об этом сериале, после чего решила сама его посмотреть и нашла уйму недостатков. К примеру, в картине есть изображение Красной площади якобы в 1905 году, но на ней уже присутствует мавзолей Ленина. Вив назвала сериал сюрреалистической статьей в «Википедии», воплощенной в жизнь, и посетовала, что картину нужно было снимать, постоянно консультируясь с историком. При этом она похвалила игру актеров, качество съемки и костюмы.

Впечатления россиян в статье называются противоположными тем, которые оставил о себе сериал «Чернобыль» от HBO. В отношении него многие зрители восхищались вниманием к деталям и уважению к истории. «Последние цари» же именуется не иначе как катастрофа кинематографа, создатели которой «Не ведали, что творили».