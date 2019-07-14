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Фотограф Екатерина Рождественская показала как в Нью-Йорке вырубился свет

В результате коллапса в десятках кварталов огромного города наступила кромешная темнота.

Фотограф Екатерина Рождественская показала как в Нью-Йорке вырубился свет
Екатерина Рождественская/instagram.com/katyarozhdest/

Екатерина Рождественская активно рассказывает своим подписчикам в Instagram о том, как проводит время в Нью-Йорке, освещая буквально все: от шопинга и посещений кафе до походов на джазовые концерты и музеи. Екатерина рассказала и о том, что стала свидетелем коллапса. В десятках кварталов большого города вчера, в субботу, поздно вечером пропал свет.

Рождественская опубликовала видео, на котором жители Нью-Йорка идут по пешеходному переходу в свете фар авто, светофор не работает. Высотки вокруг стоят с темными окнами. «А в Нью-Йорке вырубился свет, где-то сгорел трансформатор… В результате десятки кварталов остались в темноте. Фонари на улицах, светофоры, освещение в квартирах — ничего не горит! Нам даже пришлось спускаться пешком с 26 этажа, а менеджер по радио все время сообщал: «Не волнуйтесь, всего лишь нет электричества! Без паники! Те, кто застрял в лифте номер один, тоже не волнуйтесь, дышите ровно, вас сейчас освободят!» — подписала видео фотограф.

«Видели в новостях… Да уж, приятного мало… Вода, спички, тушенка есть?», «Будете вспоминать, как большое приключение. Да, спуск с 26 этажа — это экстрим!», «Ну, это чтоб жизнь в Америке медом не казалась. А жизнь от рубильника везде зависит. На всем Шарике», — откликнулись в комментариях подписчики Екатерины.

Вчера, в субботу, местная энергетическая компания Con Edison сообщила, что без света остались около 70 тысяч человек. Отключение электричества в Нью-Йорке остановило поезда в метро, люди застряли в лифтах. Погасли фонари и светофоры. Сейчас электроснабжение уже полностью восстановлено.

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Екатерина Рождественская

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Фотограф Екатерина Рождественская показала как в Нью-Йорке вырубился свет
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