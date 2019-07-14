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Без макияжа: Надежда Михалкова продемонстрировала яркие веснушки

Актриса посетовала на короткое лето.

Без макияжа: Надежда Михалкова продемонстрировала яркие веснушки
Надежда Михалкова не стесняется позировать без макияжа. Фото: instagram.com/nadiamixalkova/

Надежда Михалкова поделилась своими размышлениями по поводу уходящего лета. Актриса опубликовала снимок в Instagram, сделанный во время отдыха. В кадре знаменитость предстала без макияжа, продемонстрировав яркие веснушки. Надежда Михалкова посетовала на короткое лето, заметив, что, несмотря на скоротечность летних месяцев, воспоминаний о них хватит на весь год.

«Лето всегда пролетает очень быстро, но воспоминаний оставляет на целый год. Холодными зимними вечерами буду вспоминать эти дни и ждать возвращения. А пока середина июля, в Москву лето ещё не приходило, так  что есть шанс задержать его и не отпускать до последнего», – написала актриса в соцсети.

«Какая настоящая и красивая, Надюша!»; «Классная. Человек из Лета»; «Веснушки. Восхитительно!» – прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, после развода с режиссером Резо Гигинеишвили в 2017 году о личной жизни Надежды Михалковой ничего не известно. 32-летняя актриса растит двоих детей – 6-летнего сына Ивана и 8-летнюю дочь Нину. Экс-супруги стараются поддерживать дружеские отношения.

В июне во время кинофестиваля «Кинотавр» Надежда Михалкова случайно столкнулась с бывшим мужем, который был в компании новой возлюбленной – Надежды Оболенцевой. Через день актриса покинула «Кинотавр», улетев из Сочи по делам.

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Надежда МихалковаНадежда ОболенцеваРезо Гигинеишвилифото без макияжа

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Без макияжа: Надежда Михалкова продемонстрировала яркие веснушки
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