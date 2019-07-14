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Представитель Леонтьева опровергла информацию о его уходе со сцены

Ранее СМИ заявили, что исполнитель дал свой последний концерт на фестивале «Славянский базар».

Представитель Леонтьева опровергла информацию о его уходе со сцены
Валерий Леонтьев Фото: EAST NEWS

Певец Валерий Леонтьев в этом году отметил юбилей – 70 лет. В последнее время в шоу-бизнесе появилось все больше слухов, что исполнитель хита «Казанова» собирается завершить карьеру.

Накануне в СМИ прошла такая информация. Сообщалось, что грандиозный концерт в Витебске на музыкальном фестивале «Славянский базар» стал финальной точкой в долгом творческом пути певца.

Однако буквально спустя несколько часов пресс-секретарь российского исполнителя Татьяна Федоткина опровергла эту информацию. По ее словам, у Леонтьева еще множество творческих планов, а расписание концертов есть на несколько месяцев вперед, пишут «РИА Новости».

Расписание концертов Валерия Леонтьева
Валерий Леонтьев продолжит давать концерты Фото: East News

«Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал», — заявляет пресс-секретарь певца.

Напомним, за многие годы успешной музыкальной карьеры Валерий Леонтьев выпустил 20 альбомов, за тираж двух из них его удостоили премией World Music Awards.

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Валерий Леонтьевзавершение карьерыопровержениеопровержение слухов

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Представитель Леонтьева опровергла информацию о его уходе со сцены
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