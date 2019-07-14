Представитель Леонтьева опровергла информацию о его уходе со сцены

Певец Валерий Леонтьев в этом году отметил юбилей – 70 лет. В последнее время в шоу-бизнесе появилось все больше слухов, что исполнитель хита «Казанова» собирается завершить карьеру.

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Накануне в СМИ прошла такая информация. Сообщалось, что грандиозный концерт в Витебске на музыкальном фестивале «Славянский базар» стал финальной точкой в долгом творческом пути певца.

Однако буквально спустя несколько часов пресс-секретарь российского исполнителя Татьяна Федоткина опровергла эту информацию. По ее словам, у Леонтьева еще множество творческих планов, а расписание концертов есть на несколько месяцев вперед, пишут «РИА Новости».

«Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал», — заявляет пресс-секретарь певца.

Напомним, за многие годы успешной музыкальной карьеры Валерий Леонтьев выпустил 20 альбомов, за тираж двух из них его удостоили премией World Music Awards.