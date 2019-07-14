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Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале

Жители Иркутской области благодарны шоумену за привлечение внимания к проблемам экологии.

Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Сергей Зверев активно взялся за проблемы экологии. Фото: globallookpress.com

Звездный стилист Сергей Зверев продолжает бороться за спасение Байкала. Утром 19 июля он сообщил своим подписчикам, что находится на Таловских болотах (поселок Култук, Иркутская область). Шоумен снова сфотографировался с табличкой «#спаси_байкал», на этот раз — на фоне китайского завода по розливу воды. На фоне хмурого пейзажа Сергей выглядит ярким пятном в дорогом красном костюме.

Зверев отметил, что всех местных жителей мучают вопросы: когда это предприятие уберут и очистят изуродованную территорию? Сам стилист родом из этих мест, поэтому не остался глух к требованиям земляков и поддержал их. Это далеко не первый завод, против которого выступает шоумен. Несмотря на серьезность проблемы, он умеет привлечь к ней внимание своим эпатажем. В марте этого года Сергей вышел на Красную площадь с короной на голове и плакатом «Против строительства завода на Байкале» (того самого, против которого борется сейчас). Несмотря на холод, он простоял под Кремлем несколько часов. За несанкционированный одиночный пикет его вызвали в полицию, а затем в суд (штраф составил 15 тысяч рублей), но акция имела последствия: премьер Дмитрий Медведев обещал проверить предприятие, о котором шла речь.

Знаменитость не считает свою борьбу бесплодной и готов дальше защищать экологию, за что ему благодарны не только земляки, но и другие граждане России. Даже несмотря на то, что гламурный образ стилиста далеко не у всех вызывает симпатию. Недавно Зверев появился в короне и с плакатом «#спаси_байкал» на скачках Гран-При радио Монте-Карло.

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Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
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