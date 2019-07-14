Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале

Звездный стилист Сергей Зверев продолжает бороться за спасение Байкала. Утром 19 июля он сообщил своим подписчикам, что находится на Таловских болотах (поселок Култук, Иркутская область). Шоумен снова сфотографировался с табличкой «#спаси_байкал», на этот раз — на фоне китайского завода по розливу воды. На фоне хмурого пейзажа Сергей выглядит ярким пятном в дорогом красном костюме.

Зверев отметил, что всех местных жителей мучают вопросы: когда это предприятие уберут и очистят изуродованную территорию? Сам стилист родом из этих мест, поэтому не остался глух к требованиям земляков и поддержал их. Это далеко не первый завод, против которого выступает шоумен. Несмотря на серьезность проблемы, он умеет привлечь к ней внимание своим эпатажем. В марте этого года Сергей вышел на Красную площадь с короной на голове и плакатом «Против строительства завода на Байкале» (того самого, против которого борется сейчас). Несмотря на холод, он простоял под Кремлем несколько часов. За несанкционированный одиночный пикет его вызвали в полицию, а затем в суд (штраф составил 15 тысяч рублей), но акция имела последствия: премьер Дмитрий Медведев обещал проверить предприятие, о котором шла речь.

Знаменитость не считает свою борьбу бесплодной и готов дальше защищать экологию, за что ему благодарны не только земляки, но и другие граждане России. Даже несмотря на то, что гламурный образ стилиста далеко не у всех вызывает симпатию. Недавно Зверев появился в короне и с плакатом «#спаси_байкал» на скачках Гран-При радио Монте-Карло.