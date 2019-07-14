Дочь Пересильд проникновенно спела песню «Кукушка» Цоя

Юлия Пересильд отдыхает с дочерьми от режиссера Алексея Учителя – 10-летней Анной и 7-летней Марией – в Греции. 34-летняя актриса рассказала подписчикам своего микроблога, что приезжает в эту страну седьмой год подряд. По словам Юлии Пересильд, здесь она чувствует себя как дома и ее всегда радушно встречают. В подтверждение своих слов актриса поделилась видео с выступления старшей дочери. Анна Пересильд проникновенно исполнила песню «Кукушка» Виктора Цоя.

«Вот потом и спрашивайте, почему я 7-й год подряд отдыхаю в этом месте. Потому что ощущение, что вокруг тебя люди, которым интересно, хорошо, весело. Вот просто детский праздник! Ну можно и не сильно заморачиваться, казалось бы… Но не здесь… целая банда молодых ребят с разных стран работают с детьми, не просто работают, остаются после друзьями. В общем, спасибо! Место, где встречают с криками: «Ааа!!!». И объятиями. А какое – не скажу. Моя девочка Анна Пересильд «жжет», – подписала видео актриса.

«Как круто! Умница!»; «Боже… Как Аня поёт… Особенно нравится в ее исполнении «Кукушка»… Аж на слезу пробивает»; «Эта девочка Анечка еще не раз удивит мир. Ну меня точно. Если кто и заткнет когда-нибудь за пояс гениальную Юлию Пересильд, то только она… Анна Пересильд», – прокомментировали ролик подписчики.

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Ранее Юлия Пересильд высказалась о воспитании детей. По словам актрисы, родители должны прощать своим чадам ошибки. Знаменитость считает, что каждый имеет право на личный опыт, даже если он будет негативным. Звезда убеждена, что дети не смогут адаптироваться к жизни, если их все время оберегать, поэтому они должны иногда наступать на «свои грабли».