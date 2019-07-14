Носков начал готовиться к первому сольному концерту после инсульта

Он состоится в конце декабря текущего года в Москве.

На протяжении нескольких лет поклонники следят за состоянием 63-летнего певца Николая Носкова. Он в 2017-м перенес инсульт и тяжелейшую операцию по удалению тромба в шейном отделе. По словам супруги исполнителя, Носков постоянно проходит различные восстанавливающие процедуры, которые ему придется делать до конца жизни.

Несмотря на состояние артиста, ранее продюсер Виктор Дробыш анонсировал выступление Николая в конце декабря, но подробно об этом больше не говорил. В прошедшую субботу появилась уже полная информация о сольном концерте исполнителя. Он пройдет 9 декабря в Crocus City Hall.

Более того, Носков и Дробыш начали готовиться к концерту. Они «дали зуб», что выступление обязательно состоится. Об этом российский продюсер написал в своем блоге.

«Ну всё. Мы с Колей Носковым «зуб дали», 9 декабря в Крокус Сити Холле пройдёт концерт Великого певца!!! Мы начали готовиться к концерту», — заявил Виктор Дробыш.

Многие поклонники творчества исполнителя положительно восприняли эту новость и сразу начали интересоваться, когда станут доступны билеты. Однако некоторых такая информация встревожила. Несколько пользователей Сети высказались, что Носкову не нужно торопиться с выходом на сцену из-за состояния здоровья. Но Дробыш заверил поклонников, что беспокоиться не стоит.