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Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов

За это актриса очень благодарна своему персонажу

Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов
Подростковые комплексы не мучают Лизу Арзамасову. Фото: globallookpress.com

Подписчики актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram напомнили ей, что накануне была годовщина начала съемок сериала «Папины дочки», в котором она исполнила свою звездную роль умной и рассудительной Галины Сергеевны. 24-летняя красавица поблагодарила поклонников за эту информация, признавшись, что не сама не помнит такую дату. К своему персонажу, по ее словам, девушка относится с большим уважением, так как он в свое время раз и навсегда предотвратил все возможные комплексы, которые возникают у девочек-подростков и часто не отпускают их всю жизнь.

В качестве примера актриса рассказала, что пока ее сверстницы плакали из-за прыщика на носу, она «рассекала на съемочной площадке в самых нелепых старомодных нарядах». Образ дополняли очки, тугие косички и полное отсутствие косметики. При этом девочка знала, что она прекрасна. Тогда к ней пришло понимание того, что ее любят не за внешность. Пришло вовремя и навсегда, отметила Лиза.

— Никаких стремлений к стандартам, только — индивидуальность! Любоваться своей особенностью, а не «подстругиваться» под общие тенденции времени. Вот такой она сделала мне подарок, эта странная и смешная ГС, — резюмировала актриса.

Напомним, Лиза Арзамасова начала сниматься в кино с четырех лет. Галина Сергеевна из «Папиных дочек» стала ее 17-ой ролью. Съемки сериала начались 13 июля 2007 года (с тех пор прошло уже 12 лет). Он приобрел такую популярность, что вышло аж 20 сезонов. Сейчас, конечно же, актриса далека от образа школьницы с косичками — она стала настоящей красавицей, притягивающей взгляды мужчин.

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"Папины дочки"Лиза Арзамасова

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Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов
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