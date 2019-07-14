«Папина дочка»: годовалая дочь Кудрявцевой растет копией отца

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в прошлом году второй раз стала мамой. От супруга Игоря Макарова она родила дочь, которую назвали Марией. В первые месяцы телеведущая скрывала лицо девочки от посторонних глаз. Однако муж Кудрявцевой хотел продемонстрировать всему миру, какая красивая у него родилась наследница. И Лера не стала возражать.

Для публикации снимка пара выбрала День защиты детей. С того момента Мария все чаще и чаще появляется в блоге звездной мамы. Недавно Кудрявцева опубликовала в своем Instagram очередной милый снимок, на котором ее супруг нежно обнимает дочку.

По мнению телеведущей, Мария со временем все больше становится похожа на отца. Однако характером девочка пошла полностью в маму.

«ДоТя, конечно, копия Папы, но ничего=ничего, зато характер мой и пирожок», — написала в блоге Кудрявцева.

Возможно, телеведущая права и Мария будет такой же целеустремленной и упрямой, как мама. На подобные мысли наталкивает один эпизод. Несколько дней назад Кудрявцева опубликовала в блоге серию забавных видео, где ее дочь катается на качелях. Девочке до того понравилось это развлечение, что она напрочь отказывалась оттуда уходить.

Родители всячески пытались отвлечь ребенка от любимой «игрушки», но ни одна попытка не удалась. Тогда Кудрявцева пошутила, сказав, что «самый серьёзный человек на этой планете — это Макарова Мария Игоревна на качелях».