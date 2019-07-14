Галкин показал, как Нагиев мог бы рекламировать туалетную бумагу

Известный юморист Максим Галкин продолжает «сыпать» шутками. В Instagram появился видеоролик, где полуголый шоумен, на нем виден только фартук, во время мытья посуды поднял проблему рекламы. Он считает, что есть люди, которым реклама идет. «Вот они рождены, чтобы впихивать нам всякую хрень», — заявил Галкин и показал, как это мог бы сделать Дмитрий Нагиев. Красиво и убедительно отрекламировать туалетную бумагу. Для наглядности, Максим перестал мыть посуду и сменил кухню на туалет, где, усевшись на унитаз и взяв в руки туалетную бумагу, произнес неподражаемым голосом Нагиева: «Туалетная бумага, шелковый путь. Проведи свой караван по мягкой дорожке».

Затем, вернувшись на кухню, он высказался о Виктории Бони: «Красавица, ухоженная всеми косметологами мира, и вот она говорит: «Куколки мои, я открыла для себя новые крема. Они полностью заменяют ботокс».

Виктория, вот вы сами верите, что кремы могут заменить ботокс? Вот и мы не верим!

А, если надо «впендюрить» что-то, во что мы не верим, подключайте Диму Нагиева, он это продаст за раз». И Максим, взяв в руки баночку с кремом, снова произнес голосом коллеги: «Скажи ботоксу нет! Крем «Фантазия Бони» разгладит даже самую главную складку на вашем теле». При этом Максим ненавязчиво показал левой рукой в район пятой точки.