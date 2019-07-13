Разин объяснил, почему его не зовут на шоу «Секрет на миллион»

Продюсер уверен – если бы он остался один на один с телеведущий, тут же раскрыл её тайны.

Андрей Разин намекнул в Instagram о тайнах Леры Кудрявцевой. Продюсер мечтает о том, чтобы его пригласили к телеведущий в программу «Секрет на миллион». Только вот создатель «Ласкового мая» намерен делиться не своими тайнами, а на всю страну поведать секреты Кудрявцевой.

«Она бы там с ума сошла. Я думаю, что она бы провалилась сквозь землю и вылезла на другой стороне Земли. Уж я-то секреты её все знаю», — написал Андрей Разин.

По мнению продюсера, именно из-за этого его не пускают на НТВ. «Лера, спи спокойно, секреты твои никто никогда не узнает», — погрустнел Разин. Продюсер давно испытывает неприязнь к звезде. Более двадцати лет назад Кудрявцева состояла в браке с участником «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. У пары родился сын Жан, но через два года они расстались.

Андрей Разин не первый раз нелицеприятно высказывается о ведущей шоу «Секрет на миллион». Весной продюсер назвал Кудрявцеву распущенной и назвал женщиной с низкой социальной ответственностью. По мнению Разина, ведущая поженилась с Ленюком обманным путем.