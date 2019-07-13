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Алибасов обменяет «поддельного» Чучу на эротическую фотосессию группы «На-На»

Продюсер хочет вернуть кота прежним владельцам.

Алибасов обменяет «поддельного» Чучу на эротическую фотосессию группы «На-На»
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

История кота Бари Алибасова оказалась не менее запутанной, чем история отравления известного продюсера. Выздоравливающий создатель группы «На-На» напомнил в Instagram, как все было по мнению его пиар-директора Вадима Горжанкина.

Когда Алибасова увезли в реанимацию, родные обнаружили пропажу его любимого кота. Канадский сфинкс Чуча сбежал из квартиры, когда проходила пресс-конференция для журналистов. Питомца быстро вернули, но оказалось, что это не тот кот. Аферист забрал 800 тысяч рублей и скрылся.

Позже настоящего Чучу нашли в школе кунг-фу. Мужчина, который сообщил о находке, отказался от вознаграждения. Первого кота тем временем отдали на передержку фанатке группы «На-На». Однако никто не ожидал, что мошенник вернется.

Незнакомец вернул большую часть денег и попросил отдать кота. Как выяснилось, «поддельного» Чучу на самом деле зовут Осирис. Мужчина украл кота у родственников. Когда те узнали, пригрозили судом. Но вот незадача: фанатка так привязалась к коту, что не захотела его отдавать.

Бари Алибасов нашел неожиданное решение. Поклонница вернет кота после того, как устроит эротическую фотосессию участникам группы «На-На». Девушка не соглашалась на другие условия, поэтому команда продюсера согласилась.

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Алибасов обменяет «поддельного» Чучу на эротическую фотосессию группы «На-На»
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