Алибасов обменяет «поддельного» Чучу на эротическую фотосессию группы «На-На»

История кота Бари Алибасова оказалась не менее запутанной, чем история отравления известного продюсера. Выздоравливающий создатель группы «На-На» напомнил в Instagram, как все было по мнению его пиар-директора Вадима Горжанкина.

Когда Алибасова увезли в реанимацию, родные обнаружили пропажу его любимого кота. Канадский сфинкс Чуча сбежал из квартиры, когда проходила пресс-конференция для журналистов. Питомца быстро вернули, но оказалось, что это не тот кот. Аферист забрал 800 тысяч рублей и скрылся.

Позже настоящего Чучу нашли в школе кунг-фу. Мужчина, который сообщил о находке, отказался от вознаграждения. Первого кота тем временем отдали на передержку фанатке группы «На-На». Однако никто не ожидал, что мошенник вернется.

Незнакомец вернул большую часть денег и попросил отдать кота. Как выяснилось, «поддельного» Чучу на самом деле зовут Осирис. Мужчина украл кота у родственников. Когда те узнали, пригрозили судом. Но вот незадача: фанатка так привязалась к коту, что не захотела его отдавать.

Бари Алибасов нашел неожиданное решение. Поклонница вернет кота после того, как устроит эротическую фотосессию участникам группы «На-На». Девушка не соглашалась на другие условия, поэтому команда продюсера согласилась.