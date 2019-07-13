Костюшкин не раз уходил из дома после ссор с женой

Стас Костюшкин – примерный семьянин, который прожил в браке более десяти лет. Певец поддерживает супругу Юлию, однако иногда не понимает, как до сих пор испытывает к ней чувства. Звезда признался, что выяснять отношения перед другими и ненадолго расставаться для них нормально.

Дело в том, что Юлия обладает сложным характером. «Иногда я вообще разговаривать не хочу», — признается Стас Костюшкин. Усталость супругов от бытовых проблем превращается в бурные скандалы. При этом экс-солист группы «Чай вдвоем» и не думает расставаться.

«Могу уйти из дома со словами: «Вы все меня достали». Но в восемь утра понимаю, что не могу без нее жить», — передает слова Стаса Костюшника портал «СтарХит».

Последний конфликт чуть не разрушил их брак. Зимой из-за очередной ссоры певец собрал вещи и уехал в Таиланд. Артист провел две недели в компании друзей, забыв о жене и детях. После отпуска Костюшкина ждал серьезный разговор.

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Полгода назад супруги обсуждали развод. Юлия и Стас Костюшкины были уверены, что разойдутся в этом году, но в итоге смогли помириться. Певец понял, что за более десяти лет брака он не хочет терять то счастье, что пережил с женой. Свой брак артист сравнил с книгой, которую не хочет писать заново с кем-то ещё.