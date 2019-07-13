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У звезды сериала «Сладкая жизнь» украли кольцо за 12 млн рублей

Оно находилось в сумочке артистки. Там же лежали дорогостоящие часы, смартфон и крупная сумма денег.

У звезды сериала «Сладкая жизнь» украли кольцо за 12 млн рублей
Мария Шумакова Фото: globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в эту субботу звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова в одночасье лишилась более 13 миллионов рублей. Имущество на столь крупную сумму она держала в женской сумочке.

В Северную столицу она накануне приехала для участия в съемках нового проекта, а ту самую сумочку оставила в микроавтобусе. В ней находились часы «Ролекс» стоимостью больше одного миллиона рублей, смартфон, кошелек и конверты с деньгами. Но все это мелочи по сравнению с другой вещью – кольцом с массивным бриллиантом ценой в 12 миллионов.

Когда актриса вернулась в транспорт, то свою сумку не нашла и в панике обратилась в полицию. Искать воришку долго не пришлось. Его «поймали» камеры видеонаблюдения. Любителем дорогих бриллиантов оказался 26-летний мужчина, который наполовину афроамериканец. Разыскать парня со столь яркой внешностью полиции труда не составило.

Что украли у Марии Шумаковой
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Когда его задержали, драгоценную сумочку вернули владелице. А на молодого человека, тем временем, завели уголовное дело. Как выяснилось позже, его уже судили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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У звезды сериала «Сладкая жизнь» украли кольцо за 12 млн рублей
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