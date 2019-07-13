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Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие

Она организовала праздник в Юрмале.

Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие
Юлия Бордовских Фото: East News

Телеведущей Юлии Бордовских 5 июля исполнилось 50 лет. День рождения она отпраздновала в прошедшую пятницу в одном из заведений Юрмалы. Собирать большой банкет именинница не стала.

Чтобы отметить свой юбилей, она организовала девичник, который получился по-настоящему зажигательным. Среди гостей были журналистка Наталья Синдеева, дизайнер Милена Якубовская и другие.

Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ она дополнила кожаными казаками. С девичника телеведущая в блоге опубликовала массу видео в режиме stories. На них она от души поет и танцует с гостями.

Судя по видео и фото, Бордовских осталась довольна праздником – почти в каждом кадре телеведущая улыбалась и зажигала на танцполе.

Юлия Бордовских зажигательно отметила юбилей
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/Bz2M0Wkng4J/

«Итог девичника — нескончаемые сюрпризы от любимых подруг, тосты, которые надо было записывать для истории, потерянное и найденное теми, кто приехал сюрпризом, танцы до упаду, абсолютно сработавший формат «мужчины после 10 вечера» , переросший в посиделки до утра с анекдотами Валеры Сюткина … было пьяно, весело, и с прекрасным настроем на следующие 50!» — поделилась впечатлениями с подписчиками Юлия.

После публикации фотоотчета с девичника на Бордовских посыпались поздравления, в том числе и от звездных коллег, среди которых ведущая Первого канала Екатерина Андреева и певица Альбина Джанабаева.

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Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие
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