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Алена Шишкова породила слухи о романе с Олегом Майами

После съемок в «Форт Боярде» блогер встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.

Алена Шишкова породила слухи о романе с Олегом Майами
Алена Шишкова. Фото: globallookpress

В Сети появилось видео, где Олег Майами делает предложение бывшей возлюбленной Тимати Алене Шишкове. Звезды пересеклись во Франции во время съемок нового «Форт Боярда». Блогера часто ловили на пиаре – ранее он признавался в любви Ольге Бузовой, поэтому подписчики в Instagram не поверили парочке.

Как позже выяснилось, Майами и Шишкова были навеселе в окружении друзей. Обручальное кольцо на самом деле кольцо модели. Блогер делал вид, что целует Шишкову, но достаточно неубедительно. Все же Олег Майами спровоцировал слухи о помолвке с бывшей девушкой Тимати.

В 2014 году Шишкова родила Тимати дочь Алису. Несмотря на расставание, рэпер часто проводит время с наследницей. Воспитанием малышки в основном занимается мама Тимати Симона Юнусова. Сейчас владелец лейбла Black Star ждет второго ребенка от Анастасии Шишковой. Подписчики неоднократно спросили парочку, как рэпер относится к их «роману», но ответа не последовало.

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Алена Шишкова породила слухи о романе с Олегом Майами
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