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«Соседям раздала»: Арина Шарапова удачно сходила за грибами

Телеведущая похвасталась «уловом» в Instagram.

«Соседям раздала»: Арина Шарапова удачно сходила за грибами
Арина Шарапова провела выходной в подмосковном лесу, собирая грибы. Фото: globallookpress.com

Арина Шарапова провела выходной в подмосковном лесу, собирая грибы. Результатом «тихой охоты» знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Шарапова опубликовала снимок «улова», показав четыре корзинки с грибами. Судя по всему, телеведущая не ожидала такого успешного исхода.

«Но зачем так много мне одной…?» – это слова из песни… чтобы никто ничего больше не подумал», – подписала фото телезвезда.

На вопрос подписчиков, что же она будет с ними делать, Шарапова ответила, что угостила грибами соседей.

Ранее Арина Шарапова рассказала, что старается следить за своей фигурой и внешностью. Звезда призналась, что посещает косметологов, однако не делает уколы ботокса. Рассказывая о продлении молодости, знаменитость отметила, что считает эту процедуру «чудовищной». По словам телеведущей, она поддерживает красоту лица с помощью увлажняющих процедур, а держать в тонусе тело помогают занятия в тренажерном зале.

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Арина Шараповагрибызвездный отдых

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«Соседям раздала»: Арина Шарапова удачно сходила за грибами
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