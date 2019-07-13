Чулпан Хаматова вновь радикально сменила имидж

В марте Чулпан Хаматова предстала перед поклонниками в новом образе. Актриса, ранее предпочитавшая быть брюнеткой, неожиданно перекрасилась в блондинку и пояснила поклонникам в соцсети, что это ей необходимо для работы.

Теперь артистка решила вновь кардинально поменять имидж. На снимке в Instagram она предстала с прежним, темным оттенком волос и короткой стрижкой.

«Я вернулась!» – сообщила Чулпан подписчикам.

Когда Хаматова осветлила волосы, многие отмечали, что так актриса выглядит значительно моложе. Однако с этим мнением не согласился ведущий «Дома-2» Влад Кадони. По словам модного эксперта, «выжженные химией» волосы не добавляют звезде очарования, с такой прической она напоминает безумного ученого из какого-нибудь комедийного сериала.

В комментариях к новым фото актрисы подписчики заявили, что темный цвет волос ей к лицу больше.

«Так лучше, на мой взгляд», «Это точно вы», «Прекрасная Чулпан», «Обожаю этот цвет волос», «Прекрасное возвращение!», «Так намного лучше», «Чулпан, вы прекрасны! В темном цвете или в другом, не важно! Вы потрясающая актриса и удивительный человек» – пишут поклонники артистки.