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«Жена дрессирует»: Винокур пошутил о семейной жизни

Юморист назвал супругу укротительницей тигров.

«Жена дрессирует»: Винокур пошутил о семейной жизни
Владимир Винокур высказался об отношениях с женой. Фото: globallookpress.com

Владимир Винокур женат на Тамаре Перваковой уже 45 лет. В июне пара отметила юбилейную дату. Брак юмориста считается одним из самых крепких в российском шоубизнесе.

Рассказывая об отношениях с супругой, Винокур признавался, что когда только познакомился с Тамарой, не ожидал, что та станет его женой. Звезда, с присущим ему чувством юмора рассуждает о своем браке, и даже поделился с подписчиками редким фото супруги. В кадре Тамара Первакова позирует с тигром.

«Моя жена Тамара, дрессирует не только меня! Ха-Ха!», – подписал снимок Винокур.

«У Вас замечательная жена и очень отважная! А тигрица видимо добрая и очень спокойная. И животных обмануть невозможно! Они чувствуют хороших людей! Поэтому тигрица спокойно подпустила к себе Тамарочку!», – прокомментировала фото одна из подписчиц.

Однако не всем фолловерам понравился снимок с тигром. Некоторые подписчики обвинили юмориста в жестоком обращении с животными.

«Была бы моя воля, я бы таких дрессировщиков сажала вместо зверей в клетки. Еще и хвалятся, нелюди!; «Тигр напичкан какими-то наркотиками, для того чтобы вы могли сделать сэлфи. Издевательство», – раскритиковали фото хейтеры.

Напомним, Владимир Винокур признавался, что женился на Тамаре из-за московской прописки, которая была нужна ему, чтобы устроиться на работу в театр. Однако позже юморист присмотрелся к девушке и их отношения переросли в настоящую любовь. Винокур считает, что секрет такого долгого брака кроется в его частых гастролях. По словам юмориста, только благодаря командировкам, супруги не успели друг другу надоесть.

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Владимир Винокурзвёздный брак

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«Жена дрессирует»: Винокур пошутил о семейной жизни
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