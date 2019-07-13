Полицеймако уверен, что отравление Алибасова является пиаром

Скандал, разгоревшийся вокруг Бари Алибасова, не утихает больше месяца. В начале июня продюсер попал в реанимацию после того, как случайно глотнул «Крота». Врачи обнаружили химические ожоги пищевода и желудка. Однако после выписки многие россияне задались вопросом: было ли отравление на самом деле?

Бари Алибасов стал главным героем ток-шоу. Болезнь Алибасова опровергали и снова доказывали. Появились новые версии событий: Алибасову могли подсунуть «Крота», или его лечили, но от алкоголизма. Михаил Полицеймако в ужасе от бесконечных новостей про создателя группы «На-На». Актер не сомневается – болезнь лишь пиар акция.

«Отравился, в больницу попал, потом оказалось, что выдумка. И все об этом показывают, рассказывают. Кому это интересно?! Те, кто об этом пишет, выглядят м… (…) Есть сумасшедшие артисты. Это уже зависит от уровня их воспитания и понимания значимости на этой земле, а еще от их алкогольной зависимости», — рассказал Михаил Полицеймако порталу «Собеседник».

Актер редко участвует в ток-шоу. Он уверен – подобные новости способны навредить психике. При этом Полицеймако понимает, что ничего с этой тенденцией не поделать. По его словам, однажды его приглашали на «Пусть говорят», чтобы обсудить супругу Александра Серова. Вместо того, чтобы перемывать кости, Полицеймако предложил телевизионщикам снять сюжет о свалке мусора, которую разместили рядом с заповедником и его дачей. Предложение оказалось им неинтересным.