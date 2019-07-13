Дэвид Бекхэм вывел в свет пожилую маму

Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет. В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб «Манчестер Юнайтед», за который впоследствии начал играть ее сын.

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Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр «Большого шлема».

Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.

«Веселый денек на Уимблдоне с мамой», – прокомментировал Бекхэм новое семейное селфи.

На днях младшей дочери Бекхэмов исполнилось восемь лет. Звездные родители и трое братьев поздравили маленькую Харпер с днем рождения, разместив в своих блогах трогательные послания к девочке. В этом же году Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают двадцатилетие брака.