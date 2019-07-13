НОВОСТИ

Дэвид Бекхэм вывел в свет пожилую маму

Футболист и его 70-летняя родственница появились на Уимблдонском турнире.

Дэвид Бекхэм вывел в свет пожилую маму
Дэвид Бекхэм. Фото: globallookpress.com

Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет. В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб «Манчестер Юнайтед», за который впоследствии начал играть ее сын.

Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр «Большого шлема».

Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.

«Веселый денек на Уимблдоне с мамой», – прокомментировал Бекхэм новое семейное селфи.

На днях младшей дочери Бекхэмов исполнилось восемь лет. Звездные родители и трое братьев поздравили маленькую Харпер с днем рождения, разместив в своих блогах трогательные послания к девочке. В этом же году Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают двадцатилетие брака.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дэвид БекхэмДэвид и Виктория БекхэмХарпер Бекхэм

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дэвид Бекхэм вывел в свет пожилую маму
Интересно?
Поделись с друзьями: