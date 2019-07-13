Серябкина призналась, что однажды простила измену

Ольга Серябкина откровенно рассказала в Instagram, что раньше столкнулась с изменой. Певица призналась, что смогла простить предательство, поскольку возлюбленный совершил ошибку. Экс-солистка Serebro уверена – если прощать неверность, то до конца, забыть и никогда не вспоминать. По её мнению, это главное правило.

Серябкина посоветовала прежде чем говорить что-то изменнику, прислушаться к себе. Если из головы не выходит проступок, а во время ссор припоминается факт измены, то отношения обречены. При этом певица не считает, что все измены стоит прощать. По словам Серябкиной, нужно смотреть на ситуацию.

«Есть измена-ошибка, о которой я говорила чуть выше. А есть случаи, которые, по моему мнению, непростительны. Например, продолжительная измена. Когда на протяжении нескольких месяцев или даже лет, вас предают… Врут, скрывают факты, прячутся», — написала Ольга Серябкина.

Размышления об изменах могли появиться не просто так. Недавно разгорелся скандал после интервью Елены Темниковой. Экс-солистка Serebro утверждала, что у Серябкиной был роман с Фадеевым. Продюсер женат на протяжении 30 лет, так что, возможно, певица сама оказалась в любовном треугольнике. При этом Ольга Серябкина заявила в ответ, что у неё был роман не с Фадеевым, а с Темниковой.