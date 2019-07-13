Бузова заявила, что после замужества не будет менять фамилию

Ольга Бузова откровенно поговорила с подписчиками о личной жизни в Instagram. Телеведущая и певица ответила на вопросы фолловеров о себе, затронув тему отношений и развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Так, звезда «Дома-2» рассказала, что расставание с экс-супругом стало для полной неожиданностью, и она до последнего была уверена в том, что они помирятся.

Телеведущая рассказала, что, несмотря на то, что после развода прошло больше двух лет, она так и не встретила человека, которого бы смогла полюбить так же сильно, как бывшего мужа. На вопрос о предстоящей свадьбе и смене фамилии Ольга Бузова ответила отрицательно, отметив, что уже однажды брала фамилию мужа.

«Любовь проявляется не в смене фамилии, и даже не в замужестве. Это намного больше. Фамилии – это все предрассудки, стереотипы. Я выше всего этого», – прокомментировала Ольга Бузова, сопроводив свой ответ свадебным фото с Тарасовым.

Ранее Ольга Бузова призналась, что следит за своей фигурой и отказывает себе во вкусной еде. По словам знаменитости, если она не будет следовать диете и много тренироваться, то быстро растолстеет.