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58-летняя модель снялась в бикини для легендарного издания

Мать двоих детей пришла на кастинг журнала Sports Illustrated, чтобы попытаться стать героиней обложки.

58-летняя модель снялась в бикини для легендарного издания
Джоди Харрисон-Бауэр призывает не боятся ломать стереотипы. Кадр youtube.com/watch?v=bpGNzgXRTPo

Джоди Харрисон-Бауэр является владелицей фитнес-студии и матерью двоих взрослых дочерей. 58-летняя женщина решила попробовать свои силы в модельном бизнесе.

Джоди пришла на кастинг журнала Sports Illustrated, где приняла участие в пляжной фотосессии. Если редакция издания остановит свой выбор на ней, то она станет самой возрастной моделью, которая когда-либо появлялась на его обложке.

«Выберут меня или нет, я делаю это для того, чтобы показать, кто я и призвать других к тому, что никогда не поздно испытать что-то новое», — рассказала Харрисон-Бауэр.

«Мне 58 и я никогда не чувствовала себя более уверенной, чем сейчас», — добавила она.

Джоди ранее на этой неделе приехала в Майами в отель W South Beach, чтобы попытать счастье наряду с десятками других моделей, которые в разы младше нее.

«В объявлении не говорилось, что есть какие-либо возрастные ограничения, поэтому я решила, что для меня это будет шансом», — отметила фитнес-инструктор.

В портфолио Джоди имеются три победы в мировых чемпионатах по фитнесу. Она призывает женщин не бояться ломать стереотипы, в которые их любит загонять общество, пишет New Haven Register.

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58-летняя модель снялась в бикини для легендарного издания
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