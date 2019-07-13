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Кейт Миддлтон не смогла отучить детей от вредной привычки

Принц Джордж и принц Луи из-за волнения грызут ногти.

Кейт Миддлтон не смогла отучить детей от вредной привычки
Дети Кейт Миддлтон находятся под пристальным вниманием общественности и журналистов. Фото: globallookpress.com

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма находятся под пристальным вниманием общественности и журналистов. Так, во время проведения благотворительного матча в поло-клубе Billingbear, расположенном в Уокингеме, графстве Беркшир, принц Джордж и принц Луи были уличены во вредной привычке грызть ногти. Судя по всему, герцогиня Кембриджская не смогла отучить малышей от этой привычки.

Принц Джордж и принц Луи из-за волнения грызут ногти. Фото
Принц Джордж и принц Луи из-за волнения грызут ногти. Фото: Фото: Daily Mail

Привычку грызть ногти еще называют «нервной привычкой», так как она чаще всего бывает вызвана стрессом, волнением или скукой. По статистике примерно 50% детей страдают от этой привычки. И королевские дети – не исключение.

Кейт Миддлтон не смогла отучить детей от вредной привычки. Фото: Daily Mail

Напомним, Кейт Миддлтон старается не баловать детей, покупая им бюджетные вещи, которые становятся затем хитами продаж. Так, на благотворительном матче по поло принцесса Шарлотта появилась с детским клатчем в виде единорога, стоимостью всего 5 долларов. Британские издания прогнозируют, что бело-розовый кошелек, как у Шарлотты совсем скоро раскупят поклонники королевской семьи.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтон и принц Уильямпринц Джордж.принц Луипринцесса Шарлотта

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Кейт Миддлтон не смогла отучить детей от вредной привычки
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