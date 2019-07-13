Кейт Миддлтон не смогла отучить детей от вредной привычки

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма находятся под пристальным вниманием общественности и журналистов. Так, во время проведения благотворительного матча в поло-клубе Billingbear, расположенном в Уокингеме, графстве Беркшир, принц Джордж и принц Луи были уличены во вредной привычке грызть ногти. Судя по всему, герцогиня Кембриджская не смогла отучить малышей от этой привычки.

Привычку грызть ногти еще называют «нервной привычкой», так как она чаще всего бывает вызвана стрессом, волнением или скукой. По статистике примерно 50% детей страдают от этой привычки. И королевские дети – не исключение.

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Напомним, Кейт Миддлтон старается не баловать детей, покупая им бюджетные вещи, которые становятся затем хитами продаж. Так, на благотворительном матче по поло принцесса Шарлотта появилась с детским клатчем в виде единорога, стоимостью всего 5 долларов. Британские издания прогнозируют, что бело-розовый кошелек, как у Шарлотты совсем скоро раскупят поклонники королевской семьи.