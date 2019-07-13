Разин раскрыл новые детали пребывания Алибасова в реанимации

Продюсер был одним из первых, кто увидел создателя «На-На» после отравления.

Когда стало известно, что Бари Алибасов попал в больницу, одним из первых навестить его пришел Андрей Разин. Пробираться в палату реанимации, где лежал продюсер, его коллеге пришлось тайком, так как туда никого не пускали.

В последние дни вокруг Бари Каримовича разгорелся громкий скандал. Его обвиняют в инсценировке отравления едкой жидкостью. Продюсер якобы был совершенно здоров и просто решил привлечь внимание к группе «На-На», популярность которой давно пошла на спад.

Разин заверил поклонников, что Алибасов заболел по-настоящему. Когда он увидел продюсера в реанимации, сразу же заметил его тяжелое состояние. Однако некоторые сомнения в искренности Бари у Разина все же есть. Руководитель «Ласкового мая» признался, что не знает достоверно причину госпитализации коллеги.

«Когда я попал в реанимацию к Бари, он был в отключке. Из-за того, что я туда прошел, был жуткий скандал. Думаю, что Бари тогда было очень плохо. Но что послужило поводом, это вопрос», – пишет Разин в Instagram.

Напомним, многие подозревают, что в НИИ имени Склифосовского Алибасов попал из-за алкоголизма. В частности, бывший врач продюсера «На-На» Марият Мухина заявила, что после выписки из медучреждения он принимал хлорпротиксен – препарат, которым лечат алкогольный психоз.