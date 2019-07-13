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Фанатка с детьми оказалась на сцене во время концерта Билана

Женщина вела себя неадекватно, но певец сохранил самообладание.

Фанатка с детьми оказалась на сцене во время концерта Билана
Дима Билан. Фото: globallookpress

В Сети появилось видео, где сумасшедшая фанатка вылезла на сцену к Диме Билану. Звезда выступала вечером 12 июля в клубе Эмина Агаларова в Московской области. Когда певец исполнял трек «Океан», на сцену вылезла фанатка с двумя маленькими детьми. Артист не стал злиться на женщину и продолжил выступление.

Дима Билан. Фото
Билан помог фанатке, которая забралась на сцену во время выступления. Скриншот: Telegram-канал «Только никому»

Поклонница покачивалась и, возможно, находилась в нетрезвом состоянии. Дима Билан обнял её и помог справиться с детьми, которые тянули мать за руки в разные стороны. Затем певец спросил у старшей девочки, нравится ли ей на сцене. Ребенок стеснялся, но был рад пообщаться с любимым артистом.

Затем женщина начала что-то нашептывать Диме Билану на ушко. В это время из толпы доносились нецензурные ругательства. Певец продолжил выступление. После того, как закончилась песня, он спросил у женщины имя и откуда она приехала. Незнакомка представилась Ильнарой из Тольятти.

«Как вас занесло на сцену? Я не хочу разыгрывать какую-то сценку, историю, но что-то происходит. Возможно, вы находитесь в стрессе?» — спросил Дима Билан.

Пока охранник пытался увести женщину, зрители предположили, чего хотела сумасшедшая фанатка. Из толпы доносились крики, будто бы фанатка сказала: «Это ваши дети». Другие подумали, что нетрезвая незнакомка просила денег. Зрители были возмущены поведением женщины, но Диме Билану инцидент не испортил настроение. Видео опубликовал Telegram-канал «Только никому».

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выступление перед зрителямиДима Биланобщение с фанатами

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Фанатка с детьми оказалась на сцене во время концерта Билана
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