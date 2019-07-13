4-летней принцессе Шарлотте купили модный клатч за 5 долларов

Кейт Миддлтон приобретает детям бюджетные вещи, которые затем моментально скупают многочисленные поклонники.

В поло-клубе Billingbear, расположенном в Уокингеме, графстве Беркшир, состоялся традиционный благотворительный матч по поло. В игре приняли участие и принцу Уильям и Гарри, которых поддержали их жены – Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл с малышом Арчи.

Особое внимание было приковано к королевским отпрыскам. Принцесса Шарлотта стала «звездой» матча. После мероприятия малышка присоединилась к своим братьям – принцу Джорджу и принцу Луи и наслаждалась игрой в футбол, увлеченно гоняя мяч. Потом девочка отправилась перекусить на заднее сиденье автомобиля.

Обозреватели заметили, что юная принцесса надела на руку миниатюрный клатч в виде единорога. Бело-розовый кошелек, покрытый пайетками, бренда «Beanie Boo» идеально сочетался с цветочным платьем Шарлотты. Стоимость такого аксессуара составила порядка 5 долларов (около 316 рублей).

Princess Charlotte’s purse! Eagle-eyed royal watchers spot the young royal’s adorable £4 Beanie Baby wrist bag https://t.co/nM4yFYhXMv — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 13 июля 2019 г.

Детское трио прекрасно проводило время, играя под бдительным наблюдением своей мамы Кейт Миддлтон.

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Напомним, у детей герцогов Кембриджских начались каникулы. Принц Джордж и принцесса Шарлотта проведут лето в семейном поместье Норфолк, расположенном неподалеку от природного заповедника.