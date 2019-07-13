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4-летней принцессе Шарлотте купили модный клатч за 5 долларов

Кейт Миддлтон приобретает детям бюджетные вещи, которые затем моментально скупают многочисленные поклонники.

4-летней принцессе Шарлотте купили модный клатч за 5 долларов
Принцесса Шарлотта и принц Джордж побывали на матче по поло. Фото: globallookpress.com

В поло-клубе Billingbear, расположенном в Уокингеме, графстве Беркшир, состоялся традиционный благотворительный матч по поло. В игре приняли участие и принцу  Уильям и Гарри, которых поддержали их жены – Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл с малышом Арчи.

Особое внимание было приковано к королевским отпрыскам. Принцесса Шарлотта стала «звездой» матча. После мероприятия малышка присоединилась к своим братьям – принцу Джорджу и принцу Луи и наслаждалась игрой в футбол, увлеченно гоняя мяч. Потом девочка отправилась перекусить на заднее сиденье автомобиля.

Обозреватели заметили, что юная принцесса надела на руку миниатюрный клатч в виде единорога. Бело-розовый кошелек, покрытый пайетками, бренда «Beanie Boo» идеально сочетался с цветочным платьем Шарлотты. Стоимость такого аксессуара составила порядка 5 долларов (около 316 рублей).

Детское трио прекрасно проводило время, играя под бдительным наблюдением своей мамы Кейт Миддлтон.

Напомним, у детей герцогов Кембриджских начались каникулы. Принц Джордж и принцесса Шарлотта проведут лето в семейном поместье Норфолк, расположенном неподалеку от природного заповедника.

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Британская королевская семьязвездный стильКейт Миддлтон и принц Уильямпринц Джордж.принцесса Шарлотта

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4-летней принцессе Шарлотте купили модный клатч за 5 долларов
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