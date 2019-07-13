Меган Маркл обвинили в шантаже принца Гарри

Американское издание Life & Style опубликовало развернутую статью, в которой утверждалось, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум — она или его семья.

Автор сообщал, что герцогиня Сассекская настаивает на долгосрочном отъезде в южную Африку, так как она устала от постоянных нападок британских СМИ.

Кроме этого ей надоело следовать королевскому протоколу, правила которого устарели и порой выглядят просто нелепо.

Издание ссылается на некий источник, который заявил, что Меган выдвинула мужу условие: либо они переезжают, либо она его бросает. В результате пара решила отправиться на другой континент и пробыть там дольше, чем кто-либо может представить.

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Таблоид даже не поскупился на детали, отметив, что пара будет жить в фермерском доме и участке, площадью 200 акров. Стоимость недвижимости оценивается в 10 миллионов долларов.

Эта сумма включает в себя вид на захватывающие горные пейзажи, конюшни, домашний кинотеатр, спортзал, спа и два бассейна — открытый и закрытый.

Несмотря на такое подробное описание дома, таблоид не удосуживается уточнить, в какой части Африки расположен «скромный» фермерский домик королевской четы. Причина проста — вся статья не более, чем фейк.

Если бы Меган и Гарри действительно собирались жить на другом континенте, то они вряд ли бы потратили почти 3 миллиона долларов на апгрейд своей виндзорской резиденции, отмечает Gossipcop.

Более того, во дворце ранее и подтвердили, что супруги поедут в Африку в сентябре, но Меган будет сопровождать мужа лишь в половине турне из-за сына.