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Нателла Крапивина отреагировала на скандал с участием Лободы

Продюсер посоветовала СМИ расширить список своих интересов.

Нателла Крапивина отреагировала на скандал с участием Лободы
Крапивина прокомментировала скандал с участием Лободы/globallookpress.com

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram высказалась о скандале, в котором оказалась замешана украинская исполнительница в Санкт-Петербурге. Напомним, что, как утверждают невские журналисты, Лобода осталась недовольна тем, что ей не выделили место в VIP-гримерке на фестивале «Белые ночи». При этом остальные артисты спокойно ютились в гримёрках по 2-3 человека. Добавим, фестиваль «Белые ночи» в северной столице проходит каждый год на протяжении уже 27 лет.

По словам Нателлы Крапивиной, ей непонятно, почему кроме Лободы СМИ больше ни о ком не говорят. Она напомнила, что в команде украинской звезды есть еще администраторы, музыканты, стилисты. Причем у всех них активная личная жизнь.

«Может стоит расширить список ваших интересов? А то все одно и то же. Этап скандалы/интриги/расследования — мы давно оставили в прошлом. Теперь на все случаи жизни у нас электрошокер. Планирую еще пару бультерьеров завести и с ними на гастроли. Представляю себе эти заголовки», — пошутила Нателла Крапивина.

Напомним, что на днях Светлана Лобода угодила в другую неприятную историю. Она позаимствовала без спроса снимок американской блогерши, на котором та стоит на голове в обнажённом виде. Американка заявила о нарушении авторских прав. В итоге снимок пропал со страницы Светланы Лободы.

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Нателла КрапивинаСанкт-ПетербургСветлана Лободафестиваль "Белые ночи"

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Нателла Крапивина отреагировала на скандал с участием Лободы
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