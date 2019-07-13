Дочь Александра Белявского опровергла версию о самоубийстве отца

Дочь актера Александра Белявского Надежда в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» заявила, что не верит в самоубийство своего отца. По словам женщины, после перенесенного инсульта отец плохо соображал. Он мог, к примеру, выйти без одежды на улицу.

«Мы последние разы виделись на даче. Он тогда уже еле передвигался. Я пристегивала его в машине ремнем и говорила, чтобы он берег себя. Он в ответ говорил, что все будет нормально. Я считаю, что он по случайности выпал из окна. Просто у него в последние годы жизни было чувство повышенной тревоги. Его вторая жена Людмила в тот роковой день как раз вышла погулять с дочкой. Скорее всего, он их потерял из вида. Он физически не мог залезть на подоконник», — заявила Надежда Белявская.

больше по теме Конкин списал на темперамент загадочную смерть Александра Белявского По словам актера, всю правду о том происшествии никто и никогда не узнает.

По ее словам, мать очень тяжело переживала трагедию. Она замкнулась в себе. У нее случилось расстройство на нервной почве. К счастью, тогда на помощь пришли родственники, которые помогли женщине пережить непростой период в ее жизни.

Напомним, что актер ушел из жизни 8 сентября 2012 года в Москве. Ему было 80 лет. Тело актёра было найдено возле его дома. По версии следствия, Белявский покончил с собой, по другой версии, актёр мог выпасть из окна из-за проблем с сердцем. Трость актёра была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем.

Вспомнила, старшая дочь Александра Белявского и смерть своих братьев. Напомним, что у актера погибли двое сыновей. «За Борей, которому было всего два года, не досмотрела нянечка. Моя мама тогда была на работе. Ребенок просто утонул. Что касается Андрея, то он случайно выпал из окна, когда делал ремонт. Милиция тогда сказала, что толчка не было, иначе он бы упал далеко на тротуар, а не под окнами. Я после этих трагедий в семье стало страшно бояться высоты», — сказала она.