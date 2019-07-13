Мнение в Сети: младшая дочь Реввы совсем не похожа на отца

Дочери Александра Реввы хорошо знакомы поклонникам артиста. Комик и его супруга Анжелика часто публикуют в соцсети снимки с Алисой и Амели, а подписчики не перестают удивляться, как быстро растут девочки.

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Накануне подписчики Реввы в Instagram развернули дискуссию о том, на кого из родителей похожа его младшая дочь. Поводом к спору послужил новый снимок Амели, появившийся в блоге артиста.

В кадре можно увидеть лицо девочки крупным планом. Как посчитали некоторые комментаторы странички, ребенок растет копией звездного папы, но большинство фанатов выразили мнение, что наследница на Ревву совсем непохожа и со временем все больше напоминает мать.

«Какая прелесть, а глазки вообще супер», «Кто может быть красивей Артура Пирожкова? Дочь Артура Пирожкова!», «Младшая копия мама, а старшая на папу похожа», «Похожа больше на маму», «Мамина доча», – рассуждают поклонники.

Впрочем, сам Ревва думает иначе. Комик первым прокомментировал видео в блоге его супруги, на котором Анжелика, в прошлом профессиональный хореограф, и дочь зажигательно танцуют под музыку. Артист заявил, что обе его наследницы – «все в папу».