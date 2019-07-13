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Алена Водонаева прогулялась по Голливуду в домашних тапочках

Звезда «Дома-2» чувствует себя в Лос-Анджелесе как дома.

Алена Водонаева прогулялась по Голливуду в домашних тапочках
Алена Водонаева чувствует себя в Лос-Анджелесе как дома. Фото: globallookpress.com

Алена Водонаева улетела на отдых в Лос-Анджелес, где гуляет по городу и наслаждается редкими минутами свободного времени. Так, звезда реалити-шоу «Дом-2» побывала на знаменитой голливудской «Аллее славы». Для прогулки в этом легендарном месте Алена Водонаева выбрала спортивный костюм молочного оттенка и белые домашние тапочки в виде зайцев.

Алена Водонаева прошла по «Аллее славы» в домашних тапочках. Фото
Алена Водонаева прошла по «Аллее славы» в домашних тапочках. Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Звезда призналась, что впервые в этой поездке, ей не хочется много рассказывать о своем времяпрепровождении.

«Мои «сторис» стали самыми скучными в этой поездке. Нет ни сил, ни желания что-то рассказывать. Я пытаюсь исправиться, но не могу, вы уж меня простите», – обратилась Водонаева к подписчикам.

Алена Водонаев в спортивном костюме. Фото
Алена Водонаева гуляет по Лос-Анджелесу в спортивном костюме. Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Ранее звезда «Дома-2» сообщила, что набрала несколько лишних килограммов и из-за этого с трудом влезла в джинсы. Алена Водонаева рассказала, что будет придерживаться строгой диеты, однако позже, оказавшись в Лос-Анджелесе, призналась, что не смогла следовать диете и «перенесла» ее на другое время.

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«Дом-2»Алена Водонаевазвездный отдыхзвездный стиль

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Алена Водонаева прогулялась по Голливуду в домашних тапочках
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