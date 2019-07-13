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В Сети появились сразу девять тизеров к «Мошенницам» с Джей Ло и Карди Би

Студия STX обнародовала дату релиза полноценного трейлера к фильму о стриптизершах.

В Сети появились сразу девять тизеров к «Мошенницам» с Джей Ло и Карди Би
Дженнифер Лопес сыграла стриптезершу. Скриншот: instagram.com/jlo/

Создатели фильма «Мошенницы» крайне неохотно делились кадрами со съемочной площадки. Если бы не дотошные папарацци, то публике не достались даже парочки фото с Дженнифер Лопес в костюме стриптизерши.

Тем не менее, в преддверии выхода первого полноценного трейлера кино-бонзы расщедрились и выложили сразу девять тизеров к авантюрной ленте с главными героинями.

Их играют Джей Ло, Констанс Ву, Кеке Палмер, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Lizzo, Карди Би, Трейс Лисетт и Мадлен Брюэр.

Ролики были опубликованы в качестве анонса трейлера, премьера которого назначена на 17 июля.

В клипе «Рамона» Лопес «купается» в деньгах, «Дестини» Ву — нервно помахивает кредиткой, «Даймонд» Карди Би танцует в стикини — наклейках для груди — из огромных кристаллов, а «Лиз» Lizzo извивается на шесте.

«Анабель» Лили Рейнхарт гладит кошку, «Мерседес» Кеке Палмер жадно потягивает коктейль, «Дон» Мадлен Брюэр откидывает волосы назад и хихикает, «Трейси» Трейс Лисетт зажигает на танцполе в денежном водопаде, а «Элизабет» Джулия Стайлз выглядит удивленной после разговора по телефону.

Напомним, что фильм «Мошенницы» снят на основе статьи в журнале New York, написанной Джессикой Пресслер в 2015 году. В ней рассказывалось о реальных девушках из стрип-клуба, которые при помощи алкоголя и запрещенных веществ «потрошили» бонз с Уоллл-стрит.

Фильм выйдет на экраны 13 сентября 2019 года.

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LizzoДженнифер ЛопесДжулия СтайлзКарди Биновый тизерстриптизтизер

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В Сети появились сразу девять тизеров к «Мошенницам» с Джей Ло и Карди Би
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