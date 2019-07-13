Лазарев выразил свое сожаление из-за отсутствия на свадьбе Топалова

Певцу жаль, что не смог быть рядом с другом в такой важный момент его жизни.

Певец Сергей Лазарев высказался под постом в Instagram своего друга и коллеги Влада Топалова. Отметим, что он не смог быть на свадьбе музыканта. Топалов недавно разместил несколько видеозаписей с торжества. На кадрах они очень трогательно признаются в любви друг к другу с женой. К примеру, супруга Топалова телеведущая Регина Тодоренко заявляет, что облетела весь земной шар на несколько раз и только потом поняла, что нашла свое счастье рядом с певцом.

Между тем не присутствовавший на торжестве близкий друг Топалова Сергей Лазарев прокомментировал запись. «Это охренеть, как красиво. Как жаль, что я не смог быть с вами. Дико расстроился. Люблю вас. И помни, Тепа, о моем предупреждении», — заявил он, правда, так и не пояснив, о чем он ранее предупреждал своего товарища.

Влад Топалов и Регина Тодоренко несколько дней назад сыграли свадьбу на юге Италии в городке Сорренто. На торжестве присутствовали их самые близкие друзья и родственники. При этом расписались они еще в прошлом году перед рождением ребенка.

Отметим, что несколько месяцев назад Тодоренко родила от Топалова сына. Сейчас все свободное время она уделяет воспитанию своего ребенка. Помогает ей в этом и Влад Топалов.