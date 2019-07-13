НОВОСТИ

Юрий Шатунов отправится на реабилитацию в Сочи

Певец восстанавливает здоровье после перенесенной операции.

Юрий Шатунов отправится на реабилитацию в Сочи
Юрий Шатунов восстанавливается после операции. Фото: КП/Анатолий Жданов

Недавнее известие о том, что Юрию Шатунову необходима срочная операция, обеспокоило поклонников. На гастролях у 45-летнего артиста заболел зуб, а затем воспалилась гайморова пазуха. Медики опасались, что воспаление может перейти на мозг, но, к счастью, все закончилось хорошо.

Сейчас певец выздоравливает после оперативного вмешательства. Как рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, Юрий вместе с семьей находится в Москве, а в ближайшее время он отправится на реабилитацию в Сочи. Шатунов останется на юге до конца лета, после чего со свежими силами продолжит прерванный концертный тур по стране.

«Огромное спасибо всем поклонникам, которые следили за состоянием его здоровья», – пишет Разин в Instagram.

Ранее продюсер заявил, что Шатунову проведут еще одну операцию из-за возникших осложнений, однако директор исполнителя опроверг эту информацию. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Аркадий Кудряшов отметил, что Юрий получает весь необходимый медицинский уход. Ему делают уколы, промывания, но о новой операции речи не идет. Директор напомнил, что Разин не сотрудничает с экс-солистом его группы без малого тридцать лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинЮрий ШатуновЮрий Шатунов последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юрий Шатунов отправится на реабилитацию в Сочи
Интересно?
Поделись с друзьями: