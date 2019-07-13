Юрий Шатунов отправится на реабилитацию в Сочи

Недавнее известие о том, что Юрию Шатунову необходима срочная операция, обеспокоило поклонников. На гастролях у 45-летнего артиста заболел зуб, а затем воспалилась гайморова пазуха. Медики опасались, что воспаление может перейти на мозг, но, к счастью, все закончилось хорошо.

Сейчас певец выздоравливает после оперативного вмешательства. Как рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, Юрий вместе с семьей находится в Москве, а в ближайшее время он отправится на реабилитацию в Сочи. Шатунов останется на юге до конца лета, после чего со свежими силами продолжит прерванный концертный тур по стране.

«Огромное спасибо всем поклонникам, которые следили за состоянием его здоровья», – пишет Разин в Instagram.

Ранее продюсер заявил, что Шатунову проведут еще одну операцию из-за возникших осложнений, однако директор исполнителя опроверг эту информацию. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Аркадий Кудряшов отметил, что Юрий получает весь необходимый медицинский уход. Ему делают уколы, промывания, но о новой операции речи не идет. Директор напомнил, что Разин не сотрудничает с экс-солистом его группы без малого тридцать лет.