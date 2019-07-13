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Дауни-младший заработал на «Мстителях» баснословную сумму

Бизнес-издание подсчитало гонорар актера за роль Железного человека.

Дауни-младший заработал на «Мстителях» баснословную сумму
Зарплата Роберта Дауни-младшего за время съемок в роли Железного человека увеличилась в разы. Кадр из фильма "Мстители: Финал" (2019)

С момента запуска студией Marvel франшизы о приключениях Железного человека прошло уже 11 лет. За это время зарплата Роберта Дауни-младшего вознеслась до небес.

Если за съемки в первом фильме о Тони Старке актер получил какие-то несчастные полмиллиона долларов, то за первых «Мстителей» (2012), где он снова сыграл этого персонажа, Дауни сорвал уже куш в 50 миллионов «зеленых».

Прошлогодний релиз кинокомикса «Мстители: Война бесконечности» принесла Роберту еще 75 миллионов долларов.

Что же касается его зарплаты за блокбастер «Мстители: Финал», то согласно информации аналитиков из Forbes она составила 20 миллионов долларов. Однако спешить с выводами о том, что бедного Дауни обделили, не стоит.

Актеру еще предстоит снять «сливки» с проката кинокомикса, «жирность» которых составляет 8% от выручки. На данный момент он уже получил 55 миллионов долларов. В общей сложности он вышел на свой предыдущий заработок.

Если же суммировать его прибыль за последние два года, то Железный человек принес Дауни 150 миллионов долларов и это пока не предел.

На данный момент эпической ленте Marvel не хватает всего 14,2 миллиона долларов, чтобы побить рекорд «Аватара», который стал самым кассовым фильмом в истории кино.

Сейчас студия делает все возможное, чтобы стимулировать интерес публики к «Финалу» — выпустит его без купюр.

Так что есть вероятность, что «Мстителям» удастся превзойти творение Джеймса Кэмерона, а Дауни еще пополнить свой счет, пишет Express.

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гонорары звездМстители: ФиналРоберт Дауни-младший

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Дауни-младший заработал на «Мстителях» баснословную сумму
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