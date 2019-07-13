Кабо в отпуске устроила заплыв с дельфинами

Она осталась в восторге от встречи с морскими животными. Об этом говорила ее бесконечная улыбка на фото.

51-летняя актриса театра и кино Ольга Кабо сейчас отдыхает в Краснодарском крае на Черном море. Во время отпуска она не любит проводить время исключительно на пляже, а предпочитает активный досуг. Накануне Кабо удалось «познакомиться» с дельфинами и поплавать с ними. Компанию ей составил сын Виктор, которому на днях исполнится 7 лет.

Несколько снимков актриса опубликовала в блоге. Судя по фото, Кабо осталась в восторге от похода в дельфинарий. На каждом снимке ее лицо украшает сияющая улыбка.

Хоть актриса и любит принимать солнечные ванны на берегу моря, но относится к этому крайне осторожно. Недавно в блоге она поделилась с поклонниками секретом красоты, рассказав, как спасти кожу от ультрафиолета и сохранить ее молодость. Все оказалось просто – под рукой всегда нужно иметь крем с максимальным уровнем защиты от солнца.

Добавим, 51-летняя актриса выглядит намного моложе своих лет и при этом обходится без инъекций и других радикальных процедур.