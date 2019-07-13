Сиделка актрисы: Быстрицкая боялась, что сестра поместит ее в психбольницу

26 апреля 2019 года ушла из жизни Элина Быстрицкая. После ее смерти разгорелся скандал. Конфликтовать стали сестра актрисы София Шегельман и директор звезды Ксения Рубцова. Все началось из-за наследства артистки, который, по слухам, она завещала именно своей помощнице. Узнав об этом, София объявила, что со счетов ее знаменитой родственницы пропало 38 миллионов рублей. Она подозревает, что их сняла директор артистки, которая ухаживала за Элиной Авраамовной до ее приезда из Израиля и имела генеральную доверенность, чтобы распоряжаться средствами женщины.

Однако сама Рубцова утверждает, что это сестра тянула с Быстрицкой деньги и под любым предлогом выпрашивала крупные суммы у артистки. Также директор легендарной актрисы подозревает, что сестра ускорила смерть Элины Авраамовны, так как хотела скорее завладеть ее наследством. Не только Рубцова, но также друзья и близкие были шокированы, когда увидели тело Быстрицкой на похоронах. Если раньше актриса обладала пышными формами, то тут предстала исхудавшей до 38 кг.

О последних месяцах жизни Элины Авраамовны рассказала ее сиделка Елена Киселева. «Ей было тяжело подняться: колени, суставы болели. Обычно не жаловалась», — вспомнила женщина. По ее словам, артистке требовался простой уход: накормить, расчесать волосы, поговорить. Сиделка отметила, что Рубцова общалась с Быстрицкой, как с дочкой, и постоянно интересовалась о ее состоянии здоровья. А вот сестра приезжала к актрисе только два раза в год. Киселева не стала скрывать, что порой женщина даже отказывалась отвечать на звонки родственницы.

«Она побаивалась ее напора. София такая властная, резкая. Элина была прямая, открытая, добрая», — считает сиделка. «Я видела, что Элину Авраамовну порой тяготит сестра. Но в открытую она этого не говорила. Боялась, что сестра поступит с ней, как с их матерью. Элина Авраамовна говорила, что сестра упекла маму в психушку — не стала за ней ухаживать», — рассказала она.

По словам Киселевой, в общении сестер всегда проскальзывал холодок. Артистка пыталась помогать Софии, но вот находиться рядом с ней долго не могла. Сиделка обмолвилась, что Быстрицкая купила сестре квартиру в Москве, но та ее сразу продала.

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По словам Киселевой, София ее уволила за полгода до трагедии. Она уверена, что артистка похудела, так как всегда была недоверчива к чужим людям и отказывалась есть еду, которую предлагали те, кого наняла ее родственница. Женщина отметила, что Шегельман изолировала ото всех свою знаменитую сестру и подсовывала ей бумаги на подпись, чтобы самой управлять ее имуществом, сообщает издание «Комсомольская правда».