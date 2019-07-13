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Кикабидзе отреагировал на обвинение в проведении «тайных корпоративов» в России

Певец и режиссер ничего не знает о шумихе вокруг своего имени.

Кикабидзе отреагировал на обвинение в проведении «тайных корпоративов» в России
Кикабидзе уверяет, что не ездит в Россию/globallookpress.com

Певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе отреагировал на слухи, в которых утверждается, что он выступает в России с «тайными корпоративами». Напомним, что на днях актер Борис Клюев рассказывал в одном из интервью, что грузинский исполнитель якобы постоянно приезжает в Россию и выступает на вечеринках, где зарабатывает себе на жизнь неплохие деньги.

Кикабидзе утверждает, что не ездит на гастроли в Россию/globallookpress.com

«Первый раз слышу. Это не так, конечно», — заявил Вахтанг Кикабидзе, слова которого приводит портал Ura.ru.

Добавим, что Вахтанг Кикабидзе в последнее время стал активно реагировать на политическую обстановку в родной стране. Его не устроило, что в парламент на место спикера посадили представителя России. Как он выразился, такого история еще не помнит.

Вахтанг Кикабидзе известен своими взглядами, направленными против России. К примеру, несколько лет назад он назвал президента нашей страны Владимира Путина «политиком черной силы». Кикабидзе снялся в нескольких десятках картин. Огромную известность ему принесла роль Валико Мизандари в легендарном фильме «Мимино».

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Тэги:

Борис КлюевВахтанг КикабидзеВладимир ПутинГрузия

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Кикабидзе отреагировал на обвинение в проведении «тайных корпоративов» в России
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