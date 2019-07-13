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Повзрослевшая дочь Кончаловского устроила фотосессию в бикини

Мария Михалкова показала поклонникам в соцсети пляжные фото.

Повзрослевшая дочь Кончаловского устроила фотосессию в бикини
Дочери Егора Кончаловского исполнилось 18 лет. Фото: Instagram@welcometomaria, globallookpress.com

В свои 18 лет дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского уже стала звездой соцсети. У Марии появились собственные поклонники, которые комментируют каждое ее фото в Instagram.

Девушка не разочаровывает подписчиков, в ее блоге регулярно появляются селфи, семейные снимки и кадры из поездок. Особенно впечатлили фолловеров Марии ее последние фотографии, сделанные на пляже в Ялте. На них повзрослевшая дочка звездных родителей запечатлена в бикини и наброшенном на плечи жакете.

Как показалось комментаторам, Мария на фото выглядит грустной. Один из подписчиков призвал ее не печалиться и радоваться жизни, на что девушка ответила весьма философски.

«Если все время радоваться, можно перестать понимать, что ты счастливый. Человек в гармонии не боится грустить. Он знает, что это нужно для вселенского порядка», – высказалась Мария Михалкова.

Фото: Instagram@welcometomaria

За последние годы дочь знаменитого режиссера заметно постройнела. Она рассказывала, что сбросила около тридцати килограммов. Девушка не скрывает, что ее устраивает собственный внешний вид, однако многие поклонники считают, что ей пора перестать худеть, так как это может закончиться анорексией.

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Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария КончаловскаяМария Михалкова-Кончаловская

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Повзрослевшая дочь Кончаловского устроила фотосессию в бикини
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