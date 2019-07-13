Беременная Решетова создала клип из архивных видеозаписей

Возлюбленная рэпера Тимати показала лучшие кадры со своих фотосессий.

Модель Анастасия Решетова опубликовала нарезку из видео, записанных во время ее фотосессий. На получившийся видеоряд возлюбленная рэпера Тимати наложила композицию «Lost in the fire» группы «The Weeknd». В кадре Решетова предстала в разных провокационных образах: то тело модели вместо одежды покрывают блестки, то девушка в боди танцует на пилоне. Клипом беременная модель поделилась в Instagram.

«И мы потеряли много вещей в огне», – подписала видео Анастасия Решетова.

Фолловеры модели пришли в восторг от клипа.

«Наверное, раз 20 посмотрела, глаз невозможно отвезти, шикарная Вы», – высказалась одна из подписчиц.

«Красота невероятная Насти как модели, и видео смонтировано круто! Такой изысканный вкус!» – отреагировали поклонники Решетовой.

больше по теме Анастасия Решетова боялась, что беременность испортит её красоту Через три месяца модель и возлюбленная Тимати станет мамой.

Напомним, 23-летняя модель Анастасия Решетова недавно вернулась в столицу после отпуска и продемонстрировала изменившуюся фигуру. Девушка рассказала, что «выросла вширь». Ребенок должен родиться осенью, но Решетова и Тимати пока скрывают пол будущего малыша. По некоторым данным, роды возлюбленной обойдутся музыканту в 1 миллион рублей.