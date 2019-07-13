Эпизод с Кристофером Вальцем в «Бонде 25» сравнили со сценой из «Молчания ягнят»

Несмотря на то, что Кристоф Вальц всеми силами пытался убедить публику, что он не будет принимать участие в «Бонде 25», правда все-таки выплыла наружу. Актера заметили на съемочной площадке лондонской студии Pinewood.
Новостью об этом поделился в пятницу, 12 июля пользователь Twitter под ником Baz Bamigboye.
«Эксклюзив: Здравствуйте, мистер Вальц… мы вас ждали. Кристофер Вальц вернулся к роли Блофельда в «Бонде 25», и снимается в сценах на студии Pinewood», — написал он.
«Когда посетитель его заметил, то Вальц настоятельно попросил: «Вы меня не видели», — добавил инсайдер.
Hi @krolljvar , you incorrectly credited @guardian in your item about …👎 https://t.co/rqXRA5Cgn7
— Baz Bamigboye (@BazBam) 12 июля 2019 г.
Теперь же стали известны и другие подробности. В то время как Вальц в «007: Спектр» сыграл главного злодея, то в юбилейном фильме эта роль перешла к Рами Малеку.
Согласно классике жанра, двух антагонистов у Джеймса Бонда быть не может. Поэтому возникает резонный вопрос, как глава преступной организации «Спектр» оказался в новом фильме.
Что же, ответ довольно прост — Блофельд появится в картине лишь в эпизоде. Тот, правда, сильно напоминает сцену из «Молчания ягнят», когда агент ФБР Кларис Стралинг (Джоди Фостер) приходит в тюрьму поговорить с доктором Ганибалом Лектором (Энтони Хопкинс).
Блофельд был арестован на Вестминстерском мосту в финале «Спектра». В новом же фильме героиня Леи Сейду Мейделин Свонн придет навестить его в тюрьму, чтобы выудить из него информацию о садистских наклонностях персонажа Малека, пишет Express.