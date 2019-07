Эпизод с Кристофером Вальцем в «Бонде 25» сравнили со сценой из «Молчания ягнят»

Несмотря на то, что Кристоф Вальц всеми силами пытался убедить публику, что он не будет принимать участие в «Бонде 25», правда все-таки выплыла наружу. Актера заметили на съемочной площадке лондонской студии Pinewood.

Новостью об этом поделился в пятницу, 12 июля пользователь Twitter под ником Baz Bamigboye.

«Эксклюзив: Здравствуйте, мистер Вальц… мы вас ждали. Кристофер Вальц вернулся к роли Блофельда в «Бонде 25», и снимается в сценах на студии Pinewood», — написал он.

«Когда посетитель его заметил, то Вальц настоятельно попросил: «Вы меня не видели», — добавил инсайдер.

Hi @krolljvar , you incorrectly credited @guardian in your item about …👎 https://t.co/rqXRA5Cgn7

— Baz Bamigboye (@BazBam) 12 июля 2019 г.