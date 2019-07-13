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Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом

Звезда «Спасателей Малибу» готова к новым отношениям.

Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом
Памела Андерсон начала новую жизнь. Фото: globallookpress.com

Памела Андерсон и футболист сборной Франции Адиль Рами начали встречаться около года назад. В июне актриса объявила о расставании с 33-летним бойфрендом, попутно обвинив его в изменах и жестоком обращении.

Сейчас звезда «Спасателей Малибу» оправляется от неудачных отношений. По словам друзей Памелы, она уже готова к тому, чтобы встретить нового избранника. Избавившись от «токсичного» партнера, она находится в приподнятом настроении и даже начала худеть. Артистка успела сбросить уже четыре с половиной килограмма, чему несказанно рада.

«Памела идет дальше. Теперь она стала счастливее, чем когда-либо, потому что свободна», – сообщил инсайдер.

Напомним, актриса заявила, что Рами повредил ей руку, а также продолжал встречаться у нее за спиной с бывшей возлюбленной Сидонией Биемонт. Спортсмен категорически отвергает эти обвинения, называя их «абсолютно ложными». По словам Адиля, он попросту не способен на то, о чем заявляет Памела, поскольку у него совсем другие жизненные принципы.

«Если она хотела причинить мне боль, она добилась своего», – говорит футболист.

По материалам The Sun и The Daily Mail.

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Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом
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