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Конкин списал на темперамент загадочную смерть Александра Белявского

По словам актера, всю правду о том происшествии никто и никогда не узнает.

Конкин списал на темперамент загадочную смерть Александра Белявского
Конкин рассказал о причинах ухода из жизни Белявского/globallookpress.com

Актер Владимир Конкин в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» высказался о причинах ухода из жизни своего друга и коллеги Александра Белявского. Напомним, что актеры вместе сыграли к легендарной картине «Место встречи изменить нельзя». Конкин исполнил роль Володи Шарапова, а Белявский – преступника Фокса.

Александр Белявский покончил с собой в 80 лет/globallookpress.com

«Мы не сможем найти ответ на этот вопрос, потому что мы никогда об этом не узнаем. Но вся его жизнь, его темперамент, его мужское достоинство могло привести к самоубийству. Но и утверждать мы ничего не можем. Тем более не было рядом свидетелей. Никто не выносил мусор в этот момент и мог бы что-то увидеть. Или кто-то бы поднимался в этот момент к себе в квартиру. Не было свидетелей, и прохожих нет», — сказал Владимир Конкин.

Присутствующая в студии актриса Татьяна Бестаева заметила, что Белявский вполне мог уйти из жизни от безвыходности. «Чтобы не мучиться самому и чтобы не мучить близких. Это очень можно понять», — заявила она.

Напомним, что актер ушел из жизни 8 сентября 2012 года в Москве. Ему было 80 лет. Тело актёра было найдено возле его дома. По версии следствия, Белявский покончил с собой, по другой версии, актёр мог выпасть из окна из-за проблем с сердцем. Трость актёра была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем.

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Тэги:

Александр БелявскийВладимир КонкинПрограмма "Далекие близкие"Татьяна Бестаева

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Конкин списал на темперамент загадочную смерть Александра Белявского
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